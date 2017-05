Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal von der "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Buy" abgestuft. Das Kursziel wurde in einer Studie vom Mittwoch von 53 auf 48 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler habe jüngst seine verkaufsfördernden Maßnahmen und die strategischen Investitionen in die Infrastruktur erhöht, so dass er nun mit einer etwas niedrigeren Gewinnmarge (Ebitda-Marge) in diesem Jahr rechne, schrieb Analyst Richard Edwards. Zudem böten die Aktien nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Edwards die Abstufung./la/zb

ISIN: DE000ZAL1111