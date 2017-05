(In der um 7.00 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss der letzte Satz des dritten Absatzes korrekt wie folgt heißen: Unter dem Strich blieb ein Verlust von 70 Millionen Euro, der damit geringfügig niedriger (NICHT: höher) ausfiel als im Vorjahr. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Heidelbergcement schwächelt beim operativen Ergebnis

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Unterstützt vom Wachstum der Bauwirtschaft in Nordamerika und Europa hat Heidelbergcement den Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis leicht gesteigert. Das operative Ergebnis ging auf vergleichbarer Basis zurück und blieb unter den Erwartungen der Analysten. Seine Jahresprognose bekräftigte der DAX-Konzern.

In den ersten drei Monaten profitierte Heidelbergcement von einem guten Ergebnis in den reifen Märkten Europas und Nordamerikas, das allerdings saisonal bedingt zu schwach ist, einen Ergebnisrückgang in Schwellenländern auszugleichen - vor allem aufgrund gesunkener Preise in Ghana und Indonesien. In West- und Südeuropa belasteten erhöhte Instandhaltungskosten das Ergebnis.

Der Umsatz stieg unter Berücksichtigung der Italcementi-Zahlen im vergangenen Jahr um 1 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen ging dagegen um 2 Prozent auf 383 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 70 Millionen Euro, der damit geringfügig niedriger ausfiel als im Vorjahr.

"Es ist uns gelungen, im saisonal schwächsten Quartal des Jahres die Auswirkungen höherer Energiekosten, schlechter Wetterbedingungen und eines gestiegenen Wettbewerbs in einigen Schwellenländern nahezu auszugleichen", sagte Heidelbergcement-Chef Bernd Scheifele.

Der Baustoffkonzern hat im vergangenen Jahr den Wettbewerber Italcementi für rund 4 Milliarden Euro übernommen und ist seither zweitgrößter Hersteller von Zement weltweit und führend bei sogenannten Zuschlagstoffen wie Schotter und Splitt. Bei der Integration von Italcementi liegt Heidelbergcement im Plan. Das Synergieziel von 470 Millionen Euro gelte unverändert.

An der Prognose für das laufende Jahr hielt Heidelbergcement fest. Der bereinigte Jahresüberschuss soll deutlich steigen, Umsatz und operatives Ergebnis hingegen bereinigt um verschiedene Effekte lediglich moderat zulegen. Darunter versteht der Konzern ein Plus zwischen 5 und 10 Prozent. Darüberhinaus rechnet Heidelbergcement nach den jüngsten Refinanzierungsmaßnahmen mit sinkenden Refinanzierungskosten.

