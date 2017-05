DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) hat erneut die Botschaft gesandt, dass sie ihre aggressive Lockerung fortsetzen will. Eine Zusammenfassung der Meinungen von Ratsmitgliedern, die bei der geldpolitischen Sitzung am 26. und 27. April zusammengestellt wurde, ist mit Varianten des Wortes "Beharrlichkeit" gespickt. Damit dämpfen die Notenbanker Spekulationen über mögliche Zinserhöhungen in diesem Jahr. "Es ist notwendig, dass die Bank beharrlich daran arbeitet, die Deflation vollständig zu überwinden und gleichzeitig das Verständnis der Öffentlichkeit für das Preisstabilitätsziel zu vertiefen", heißt es etwa in einer Meinung. Der Inflationsdruck in Japan sei lediglich "moderat". Die Zusammenfassung zitiert die Meinungen, ohne den Sprecher namentlich zu nennen.

TAGESTHEMA II

Die Inflation der Verbraucherpreise in China hat im April angezogen. Höhere Preise für Nicht-Lebensmittelprodukte trugen dazu bei, den anhaltenden Rückgang bei Nahrungsmittelpreisen auszugleichen. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 1,2 Prozent, nachdem er im März um 0,9 Prozent zugelegt hatte. Damit lag die Inflation leicht über der Prognose von 1,1 Prozent. Die Nahrungsmittelpreise gingen um 3,5 Prozent zurück. Im März lag der Rückgang bei 4,4 Prozent. Die Nicht-Lebensmittelpreise stiegen im April um 2,4 Prozent, hier hat der Zuwachs im März bei 2,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat legte der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent zu, nachdem er im März auf Monatsbasis um 0,3 Prozent gesunken war. Peking hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in diesem Jahr bei unter 3 Prozent zu halten. Die Erzeugerpreise stiegen im April den achten Monat in Folge, auch wenn sich das Tempo des Anstiegs den zweiten Monat in Folge verringert. Der Erzeugerpreisindex legte im Jahresvergleich um 6,4 Prozent zu, nachdem er im März noch um 7,6 Prozent gestiegen war. Hier hatten die Ökonomen mit einem Zuwachs um 6,8 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich sank der Index um 0,4 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.388,90 -0,18% Nikkei-225 19.904,19 +0,31% Hang-Seng-Index 25.118,91 +0,92% Kospi 2.276,43 -0,71% Shanghai-Composite 3.079,49 -0,03% S&P/ASX 200 5.878,00 +0,65%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf Südkorea legen die Börsen im Verlauf zu. Die Börse in Seoul hatte zu Wochenbeginn im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl einen Satz um über 2 Prozent nach oben gemacht und das jüngste Rekordhoch nochmals kräftig ausgeweitet. Nachdem der Handel in Südkorea wegen der Wahl am Vortag geruht hatte, seien die nun zu beobachtenden Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich, heißt es. Der im Vorfeld bereits favorisierte Kandidat Moon Jae In hat die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Anleger seien ein wenig besorgt über die Beziehungen zu den USA, so ein Händler mit Blick auf die Abschläge in Seoul. In Tokio steigt der Nikkei mit dem Rückenwind eines zum Yen auf Tagessicht anziehenden Dollar. Auch in China steigen die Kurse. Die Verbraucherpreise in China haben im April etwas deutlicher angezogen als erwartet. Die Erzeugerpreise stiegen allerdings weniger deutlich als vorausgesagt. Der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank reduziere sich, heißt es. Der HSI markiert erneut ein 21-Monatshoch. In Australien stabilisiert sich der breite Markt nach dem Schrecken höherer Belastungen, die dem Bankensektor durch den Haushaltsentwurf der Regierung drohen. Bankenaktien geben aber weiter nach. Mitsubishi Motors schießen in Tokio um 8,6 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Der Automobilhersteller rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn. Zuletzt hatte der Skandal über überhöhte Verbrauchs- und Abgaswerte die Bilanz belastet.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar einen höher als erwartet ausgefallenen Gewinn verbucht, blieb aber beim Umsatz hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie fiel um 2,6 Prozent. Electronic Arts zogen dagegen um 7,3 Prozent an. Der Videospieleanbieter hatte den Viertquartalsumsatz um 17 Prozent gesteigert. Vor allem das Digitalgeschäft war gut gelaufen. Nvidia schnellten gar um 10,5 Prozent nach oben. Der Entwickler von Grafikprozessoren hatte im ersten Quartal eine Gewinnexplosion um 144 Prozent verbucht, die Erlöse waren um 48 Prozent geklettert. SunPower gaben dagegen um 5,4 Prozent nach - belastet von einem schwachen Ausblick auf die laufende Periode. Yelp senkte die Prognose für das Gesamtjahr, der Kurs brach um 28,4 Prozent ein. Nach Geschäftsausweis des Halbleiterkonzerns Microchip legte der Kurs um 4,9 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.975,78 -0,17 -36,50 6,14 S&P-500 2.396,92 -0,10 -2,46 7,06 Nasdaq-Comp. 6.120,59 0,29 17,93 13,70 Nasdaq-100 5.678,31 0,34 19,24 16,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 861 Mio 836 Mio Gewinner 1.293 1.352 Verlierer 1.691 1.626 Unverändert 120 109

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index und den S&P-500 mit den erneut unter Druck stehenden Ölpreisen leicht nach unten ging, legte der Nasdaq-Composite aufgrund der anhaltenden Rekordjagd der Apple-Aktie zu. Kurz nach Handelsbeginn hatten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite sogar neue Rekordhochs markiert. Nach Ansicht von Analysten braucht der Markt einen neuen Katalysator um weiter nach oben zu klettern. Die Apple-Aktie stieg mit 154,88 Dollar auf das dritte Rekordhoch in Folge. Vor allem die Anteilsaufstockung durch Berkshire Hathaway, das Investmentvehikel von Investor Warren Buffett, trieb den Kurs weiter nach oben, hieß es. Dazu kamen Berichte wonach es beim mit Spannung erwarteten neuen iPhone zu keiner verspäteten Auslieferung kommen wird. Die Titel legten um 0,6 Prozent zu. Mit dem deutlichen Rückgang der Ölpreise standen die Aktien von Chevron und Exxon Mobil unter Druck und verloren 1,5 bzw. 0,7 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,40 0,7 2,39 -4,9 30 Jahre 3,03 0,2 3,02 -4,1

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Treasurys stieg um 1 Basispunkt auf 2,40 Prozent. Die Nachfrage bei der Auktion dreijähriger Titel im Volumen von 24 Milliarden Dollar war eher durchschnittlich. Dies drückte leicht auf das Sentiment, zumal im Wochenverlauf noch weitere Auktionen anstehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0890 +0,1% 1,0876 1,0922 +3,6% EUR/JPY 123,98 -0,0% 124,02 124,12 +0,8% EUR/GBP 0,8406 -0,0% 0,8408 0,8432 -1,4% GBP/USD 1,2957 +0,2% 1,2937 1,2952 +5,0% USD/JPY 113,83 -0,2% 114,01 113,65 -2,6% USD/KRW 1133,90 -0,5% 1139,30 1137,66 -6,1% USD/CNY 6,9057 -0,0% 6,9074 6,9057 -0,6% USD/CNH 6,9125 -0,0% 6,9157 6,9110 -0,9% USD/HKD 7,7856 +0,0% 7,7837 7,7843 +0,4% AUD/USD 0,7366 +0,3% 0,7346 0,7352 +2,1%

Der Dollar machte deutlich Boden gut. Für einen Euro wurden im späten US-Handel nur noch 1,0872 Dollar gezahlt, nach einem Tageshoch von 1,0946 Dollar. Händler verwiesen auf die Aussagen von US-Notenbankvertretern. Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Die Aussagen verfestigten die Markterwartungen, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen erneut erhöhen wird. Derzeit wird dies am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,51 46,27 +0,5% 0,24 -18,1% Brent/ICE 48,94 48,73 +0,4% 0,21 -16,5%

Die Ölpreise gaben deutlicher nach. Mit Spannung werde auf das Treffen der Opec am 25. Mai gewartet und ob es dort zu einer zeitlichen Ausweitung der Fördermengenbegrenzung kommen werde, hieß es. Derweil erhöhte die Energy Information Administration (EIA) ihre Prognose für die Ölförderung in den USA in diesem Jahr. Gleichzeitig wurde die Schätzung für die Ölpreise gesenkt, wie aus dem Monatsbericht hervorging. Der Preis für ein Barrel WTI reduzierte sich um 1,2 Prozent auf 45,88 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch erholen sich die Preise wieder etwas, nachdem das American Petroleum Institute am späten Dienstag mitgetielt hatte, dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gesunken und die Benzinvorräte kräftig gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,15 1.221,35 +0,1% +0,80 +6,1% Silber (Spot) 16,17 16,19 -0,1% -0,02 +1,5% Platin (Spot) 905,20 905,00 +0,0% +0,20 +0,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -0,8%

Die Zinserhöhungserwartung in den USA und damit verbunden der starke Dollar drückten den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.216 Dollar. "Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen hat dem Goldpreis zudem den Wind aus den Segeln genommen", sagte Adam Koos von Libertas Wealth Management Group. Im asiatisch Geschäft am Mittwoch erholt sich das Edelmetall wieder etwas, parallel zum leicht zurückkommenden Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Fed von Dallas, Robert Kaplan, sieht dieses Jahr insgesamt drei Zinserhöhungen, inklusive des bereits im März erfolgten Zinsschritts.

US-AUSSENPOLITIK

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird bei seinem Besuch in Washington am Mittwoch auch von US-Präsident Donald Trump empfangen. Lawrow ist der bislang ranghöchste russische Gesprächspartner, mit dem Trump sich seit seinem Amtsantritt trifft.

US-INNENPOLITIK

Völlig überraschend hat US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Bundespolizei FBI, James Comey, gefeuert. In einem Schreiben an Comey teilte Trump mit, dessen Entlassung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die drastische Maßnahme sandte Schockwellen durch die US-Hauptstadt, da Comey wegen der laufenden FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung in den Augen vieler Beobachter als unantastbar galt. Trump selber stellte in seinem Brief indirekt den Zusammenhang mit der Russland-Affäre her.

AUSSENPOLITIK SÜDKOREA

Der neue südkoreanische Präsident Moon Jae In hat unmittelbar nach seinem Amtsantritt Bereitschaft zu einem Besuch im Nachbarland Nordkorea signalisiert. Kurz nach seiner Vereidigung in Seoul sagte er am Mittwoch vor Abgeordneten der Nationalversammlung in Seoul, er werde sich für Frieden einsetzen und "gegebenenfalls sofort nach Washington fliegen". Er werde zudem nach Peking und Tokio und "unter den richten Umständen sogar nach Pjöngjang reisen".

ÖLMARKT

Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Prognose für die Ölförderung in den USA in diesem Jahr erhöht. Gleichzeitig wurde der Schätzung für die Ölpreise gesenkt.

NEWS CORP

Der Medienkonzern hat seine Verluste im dritten Geschäftsquartal per Ende März dank der wachsenden Anzahl an Digitalabonnenten beim Wall Street Journal und Kostensenkungen eingegrenzt. Der Umsatz lag im dritten Geschäftsquartal höher als erwartet.

WALT DISNEY

Der US-Unterhaltungskonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar einen höher als erwarteten Gewinn verbucht, blieb aber beim Umsatz hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

