Am Wochenende richtete Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) die jährliche Aktionärsversammlung aus. Die Perlen seiner Weisheit, die Warren Buffett mit den Aktionären teilte, hatten am Montag schon für Schlagzeilen gesorgt. Das Orakel von Omaha hatte einige bullische Kommentare in Bezug auf Apple (WKN:865985) abgegeben. Dann sprach er davon, wie er die Wettbewerbsvorteile von Apple inzwischen zu schätzen gelernt habe.



Buffett sagte, dass die Kunden oft nicht das billigste Produkt haben wollte und dass Apple fähig wäre, den hohen Preis zu rechtfertigen, da das iPhone ein 'sehr sehr sehr wertvolles Produkt für die Leute ist, die ihr Leben darum herum aufbauen.? Er merkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...