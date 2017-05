Die technische Einrichtung dient als Entwicklungs- und Testlabor für polymere Dispersionspulver und Dispersionen, die die regionale Bau-, Farben-, Beschichtungs- und Klebstoffindustrie als Bindemittel benötigt. Mit dem Ausbau seiner lokalen Kompetenz in Entwicklung, Anwendungstechnik und Service kann der Konzern Kunden und Geschäftspartner vor Ort besser unterstützen. Wacker trägt so zur weiteren Erschließung der stark wachsenden Märkte für hochwertige Baupolymere und chemische Rohstoffe in Südostasien bei.

Hintergrund für das verstärkte Engagement in der Region ist das anhaltende Wachstum, insbesondere in der Bauindustrie. "Südostasien und besonders Indonesien bieten für Wacker vielversprechende Wachstumspotenziale. Die Nachfrage bezüglich bauchemischer Spezialitäten, vor allem nach unseren Dispersionspulvern und Dispersionen, ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen", ...

