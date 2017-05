Am Markt wurden die Dollar-Verluste mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump begründet. Am Morgen kostete ein Euro 1,0892 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken gab der Dollar auf 1,0066 von 1,0088 nach. Die Entlassung Comeys, die völlig überraschend in der Nacht ...

