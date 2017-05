Daimler konnte mit den Zahlen nach dem ersten Quartal die Erwartungen des Marktes übertreffen. Und: Die Aktie bewegt sich wieder in einem Aufwärtstrendkanal. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Daimler vor.

"Die Ideen, das Können und das Herzblut der Mitarbeiter machen Daimler seit über 130 Jahren zum Pionier der Mobilität. Noch nie waren wir dabei so erfolgreich", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung in Berlin. Der Stuttgarter Traditionskonzern sei im Geschäftsjahr 2016 erneut profitabel gewachsen und habe abermals Bestmarken bei Absatz und Umsatz sowie beim Konzernergebnis erwirtschaftet. Im Zentrum der Unternehmensstrategie stehe das emissionsfreie Fahren. In den nächsten Jahren werde man 10 Mrd. Euro in den Ausbau der Elektroflotte investieren und bis 2022 mehr als zehn neue Elektroautos in Serie bringen. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,6 scheint die Daimler-Aktie relativ günstig gepreist. Dies gilt auch im Branchenvergleich. ...

