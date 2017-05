Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE besetzt die Führungspositionen in der Stromproduktion neu. Grund dafür ist der bevorstehende Ruhestand des bisherigen Chefs der beiden Kraftwerkstöcher des Konzerns, Matthias Hartung. Er steht noch bis Jahresende an der Spitze der Gesellschaften RWE Generation, die sich um Steinkohle-, Gas- und Wasserkraftwerke kümmert, sowie RWE Power mit Braunkohle und Atomkraft.

Eine Sprecherin bestätigte, dass sich Hartung am Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. RWE Generation soll nach Hartungs Ausscheiden vom bisherigen Technikvorstand Roger Miesen geführt werden. Auf den Chefposten des Braunkohle- und Atomgeschäfts rückt der bisherigen Finanzvorstand Frank Weigand.

Beide RWE-Töcher sind rechtlich eigenständig, hatten mit Hartung jedoch einen Chef. Die Energiewende in Deutschland hat das einst höchst einträgliche Geschäft der Stromerzeugung in Kraftwerken schwer aus dem Lot gebracht. RWE setzt darauf, dass die mit Kohle und Gas befeuerten Turbinen auch in den kommenden Jahrzehnten zur Versorgungssicherheit gebraucht werden und deren Wirtschaftlichkeit über Kapazitätsprämien verbessert wird.

May 10, 2017

