Nach dem eher flauen Wochenauftakt zeigten sich die Investoren gestern risikofreudiger und brachten die wichtigsten europäischen Indices leicht in die Gewinnzone. Der EuroStoxx50 schloss 0,2% höher, der DAX verbuchte ein Plus von 0,4% und nähert sich der 13.000 Punkte Marke. Branchenseitig war in Europa der Rohstoffsektor am stärksten gefragt und stieg um 1,5%. Bankenwerte hingegen bildeten mit minus 0,4% das Schlusslicht. Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde eine Zulassung für ein Medikament zur Brustkrebsbehandlung erhalten und konnte 1,5% zulegen. Die Zahlen von Eon, vor allem der Ausblick, lockten die Anleger und der Titel schloss satte 4,3% höher. Der ATX gliederte sich in das positive europäische Umfeld ein und konnte mehr als 0,6%...

