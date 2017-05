Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im ersten Quartal von einer besseren Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa profitiert. Aber höhere Energiekosten und schlechte Wetterbedingungen ließen den Gewinn sinken.

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im ersten Quartal wegen Preisrückgängen in Schwellenländern entgegen der Markterwartung operativ weniger verdient. Auf vergleichbarer Basis, also einschließlich des Mitte 2016 übernommenen italienischen Produzenten Italcementi, sank der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen um drei Prozent auf 383 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Höhere Energiekosten, schlechte Wetterbedingungen und ein gestiegener Wettbewerbsdruck ...

