Bessere Beziehungen zu Nordkorea und neue Verhandlungen über das US-Raketenabwehrsystem THAAD: Der neue südkoreanische Präsident Moon beteuert, er wolle den Frieden auf der Koreanischen Halbinsel um jeden Preis bewahren.

Der zum neuen Präsidenten von Südkorea gewählte Moon Jae In ist vereidigt worden. Er sei bereit, unter den passenden Umständen die Regierung in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang zu treffen, sagte Moon bei der Vereidigungszeremonie am Mittwoch. "Ich bin gewillt, für den Frieden auf der Koreanischen Halbinsel überall hinzugehen", erklärte er. Dabei nannte er als Reiseziele auch Washington, Peking und Tokio. Am Dienstag hatte der Liberale Moon die Wahl mit großem Vorsprung vor seinen Gegnern gewonnen.

Die Staatenlenker von China und Japan gratulierten Moon. Aus Peking kam lediglich ein Einzeiler, den die chinesische ...

