München, 10. Mai 2017

Die UMT United Mobility Technology AG hat 51 Prozent an der in Wiesbaden ansässigen PEACHES Mobile GmbH im Rahmen einer Cash- und Aktientransaktion mit UMT-Aktien erworben. Der Fokus dieser Transaktion liegt vor allem auf prelado, einem der führenden Internet-Portale für digitale Prepaid Mobilfunk- und Geschenk-Gutscheine in Deutschland. prelado wird hierbei in die bereits bestehende Mobile Payment und Loyalty-Plattform der UMT AG integriert. Ein großer Vorteil ist der damit verbundene Ausbau der eigenen Wertschöpfungskette im B2C-Bereich. Die UMT Gruppe möchte künftig gemeinsam mit ihrem Partner die Produktpalette von prelado um digitale Kundenbindungstools wie Gutscheine und Coupons erweitern und wird zudem die internationale Positionierung ausbauen und vorantreiben.

Es ist geplant, innerhalb der nächsten zwölf Monate die Beteiligung an der PEACHES Mobile GmbH und der bestehenden IP, Lizenzen und Patente auf Basis von Umsatz- und Ertragsmeilensteinen auszubauen.

"Mit dem Erwerb von prelado erweitern wir unsere Wertschöpfungskette im Bereich digitale Bezahldienste als ,Multi-Tenant'-Anbieter, dank der bestehenden Open Source Software der PEACHES Mobile GmbH. Wir freuen uns sehr, hierbei einen der führenden Anbieter in diesem erfolgversprechenden Segment akquiriert zu haben. Für den digitalen Prepaid-Markt in Europa wird ein Wachstum von 25-30 Prozent p. a. erwartet", so Alexander von Franckenstein, CBDO der UMT AG. "Wir versprechen uns durch die Erweiterung der Produktpalette und die geplante, zukünftige Internationalisierung signifikante Synergieeffekte und möchten am großen Wachstum dieses Segments in den nächsten Jahren maßgeblich partizipieren", so von Franckenstein weiter.

Über prelado:

Die Service-Plattform prelado zählt zu den führenden Internet-Portalen für digitale Prepaid Mobilfunk- und Geschenk-Gutscheine in Deutschland. Hierbei wird Handy-Nutzern eine Auflade-Möglichkeit des Guthabens ihrer deutschen Prepaid Mobilfunkkarte angeboten. Verschiedene Zahlarten wie z. B. PayPal, SOFORT Überweisung oder Kreditkarten stehen ohne Aufpreis zur Verfügung. Ein Kauf ohne Registrierung ist möglich. Die Anmeldung für ein Benutzerkonto ist optional. Das Benutzerkonto bietet Vorteile wie Transaktionshistorie, Favoritenverwaltung oder Schnellaufladung. Weitere Informationen unter: www.prelado.de.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 10.000 Filialen und 50.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 11 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Anna Kroh Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

