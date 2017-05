FMW-Redaktion

Vielleicht ist der Begriff Trauerspiel nicht ganz geignet, um das derzeitige Geschehen beim Dax zu beschreiben - immerhin hat der Index ja massiv zugelegt, vor allem am letzen Handelstag vor der Stichwahl. Aber es ist doch derzeit eine mäßig unterhaltsame Veranstaltung, weil schlicht die Impulse fehlen, die Märkte sich in einer Art Inhalts-Loch befinden.

Daher vielleicht auch die abnormal niedrige Volatilität, nicht nur beim VIX: die Vola auch in Europa sehr niedrig, am US-Anleihemarkt ebenso, bei den G7-Devisen ist die Volatiltiät so gering wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Und das vor dem Hintergrund doch eigentlich ziemlicher klarer Warnsignale: in den USA geht die Kreditnachfrage von Unternehmen und Privatkunden zurück, die US-Banken werden restriktiver in der Kreditvergabe (laut gerstriger Aussage der Fed). Was heute weniger an Kredit gegeben wird, fehlt morgen an Wachstum. Dazu die versuchte Enthebelung des Finanzsystems durch China - heute eine Pause, nachdem die Notenbank das erste ...

