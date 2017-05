Zürich - CFA Society Switzerland, eine Schweizer Branchenvereinigung von rund 3000 Investment-Profis, beurteilt die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats im Bereich Fintech als ungenu¨gend. Grundsa¨tzlich begru¨sst CFA Society Switzerland eine Neuregulierung im Bereich Fintech. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen A¨nderungen des Bankengesetzes und der Bankenverordnung weisen aber wesentliche Lu¨cken auf.

Handlungsbedarf in der Finanzmarktregulierung

Finanzdienstleister ausserhalb des Bankenwesens - darunter die so genannten Fintech-Unternehmen - sind durch den technologischen Wandel immer o¨fter von Bankregulierungen betroffen, obwohl dies aus Risikogru¨nden nicht gerechtfertigt ist. Es besteht also Handlungsbedarf, um die Innovations- kraft und Wettbewerbsfa¨higkeit der hiesigen Finanzindustrie langfristig zu erhalten.

Neue Lizenzgefa¨sse ausserhalb der Banklizenz ko¨nnen Fintech-Unternehmen risikogerecht und ausgewogen regulieren. Die in der Vernehmlassung vorgeschlagene "Banklizenz light" funktioniert aber ohne direkten Zugang zur Schweizerischen Nationalbank (SNB) nicht: Zwingt man Fintech-Unternehmen mit Banklizenz light zum Umweg u¨ber lizenzierte Banken, entstehen nicht nur unno¨tige systemische Risiken, auch die Einlagensicherung fu¨r Endkunden wird ausgehebelt. Die Gesetzesrevision ist deshalb zwingend mit der SNB zu koordinieren.

Passive Industriepolitik fu¨r den Finanzplatz

Eine ku¨rzlich vero¨ffentlichte Studie des CFA Institute «Future State of the Investment Profession» zeigt eindru¨cklich: Die Investmentbranche steht an einem Scheideweg. In Anbetracht der Bedeutung der Finanzindustrie fu¨r die Schweizer Wirtschaft sollte deshalb die Wettbewerbsfa¨higkeit und Zukunftsfa¨higkeit des Finanzplatzes gleichberechtigt in das Zielsystem der Finanzmarktaufsicht eingebaut werden. Innovationsfreundliche ...

