Der Industriegase-Spezialist Linde (ISIN: DE0006483001) lädt seine Aktionäre zu Hauptversammlung am Mittwoch nach München. Der DAX-Konzern will die Dividende um 7,2 Prozent auf 3,70 Euro je Aktie anheben. Im Vorjahr wurden 3,45 Euro ausgeschüttet. Beim aktuellen Kursniveau von 170,35 Euro liegt die Dividendenrendite somit bei 2,18 Prozent. Es ist die insgesamt siebte Dividendenanhebung in Folge. Ein wichtiges Thema auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...