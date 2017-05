Als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt, das eines Tages sogar die Billionengrenze beim Börsenwert knacken könnte, war Apple zu einem großen Teil an der positiven Kursentwicklung an den US-Börsen in den vergangenen Monaten beteiligt. Jetzt hat der Konzern neue Quartalsergebnisse präsentiert und für Apple-Verhältnisse ein wenig enttäuschend abgeschnitten. Allerdings richtet sich der Blick bereits in die Zukunft. Sowohl Fans als auch Anleger sind gespannt, welche technischen Neuerungen das iPhone 8 bringen könnte. Apple selbst hält sich wie immer bedeckt, selbst in Bezug auf den Namen, allerdings brodelt die Gerüchteküche längst. Zumal es sich dabei um ein wichtiges Jubiläums-Modell handelt. Ein...

