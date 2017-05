Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh weiter unter der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Um 9.00 Uhr notierte er bei 1,0888 Dollar und damit exakt am selben Niveau wie beim Richtkurs am Vortag. In New York hatte der Euro gegen 22.00 Uhr zuletzt mit 1,0874 Dollar notiert.Mit Blick auf den Datenkalender zeichnet sich ...

