Chinas Verbraucherpreisinflation zieht im April an

Die Inflation der Verbraucherpreise in China hat im April angezogen. Höhe Preise für Non-Food-Produkte trugen dazu bei, den anhaltenden Rückgang bei Nahrungsmittelpreisen auszugleichen. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 1,2 Prozent, nachdem er im März um 0,9 Prozent zugelegt hatte, wie die Statistikbehörde mitteilte. Damit lag die Inflation leicht über der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die mit einem Anstieg um 1,1 Prozent gerechnet hatten.

EIA hebt Prognose für US-Ölförderung 2017 und 2018 an

Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Prognose für die Ölförderung in den USA in diesem Jahr erhöht. Gleichzeitig wurde der Schätzung für die Ölpreise gesenkt. Dies geht aus dem Monatsbericht der Behörde hervor. Demnach wird für 2017 täglich mit einer durchschnittlichen US-Ölförderung von 9,31 Millionen Barrel gerechnet, was eine Zunahme um 1 Prozent gegenüber der vorherigen Prognose bedeutet. Für 2018 werden nun 9,96 Millionen Barrel erwartet, ein Plus von 0,6 Prozent.

Kaplan sieht dieses Jahr zwei weitere Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, sieht dieses Jahr insgesamt drei Zinserhöhungen, inklusive des bereits im März erfolgten Zinsschritts. Die Zinserhöhungen sollten "schrittweise und mit Geduld" erfolgen. Das Timing hänge vom Wirtschaftswachstum und der Inflationsentwicklung ab, so Kaplan.

BoJ betont mit "Beharrlichkeit" Verpflichtung zu weiterer Lockerung

Die Bank of Japan (BoJ) hat erneut die Botschaft gesandt, dass sie ihre aggressive Lockerung fortsetzen will. Eine Zusammenfassung der Meinungen von Ratsmitgliedern, die bei der geldpolitischen Sitzung am 26. und 27. April zusammengestellt wurde, ist mit Varianten des Wortes "Beharrlichkeit" gespickt. Damit dämpfen die Notenbanker Spekulationen über mögliche Zinserhöhungen in diesem Jahr.

IWF fordert höhere Vermögensabgaben in Deutschland - Zeitung

Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert einem Zeitungsbericht zufolge von Deutschland einen stärkeren Kampf gegen Ungleichheit. Die Bundesregierung müsse mehr zur Stärkung des "inklusiven Wachstums" tun, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere Personen, die mit dem diesjährigen Deutschlandbericht des IWF vertraut sind. Demnach monierte der IWF unter anderem die hohe Abgabenbelastung unterer Einkommen. Dagegen würden Vermögende vergleichsweise gering belastet.

SPD kurz vor Wahl in Nordrhein-Westfalen drei Prozentpunkte vor CDU

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die SPD einer neuen Umfrage zufolge drei Prozentpunkte vor der CDU. Bei der Sonntagsfrage kommen die Sozialdemokraten laut einer Umfrage des Instituts Insa für die Bild-Zeitung auf 33 Prozent, die Christdemokraten auf 30 Prozent. Die Grünen kommen demnach auf sieben Prozent, die FDP auf 13 Prozent und die AfD auf 7 Prozent. Die Linkspartei muss demnach mit 5 Prozent um den Einzug in den Düsseldorfer Landtag bangen.

Schäuble: Werden Macron bei Stärkung von Europa unterstützen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Unterstützung bei der Stärkung Europas zugesichert. "Wir werden ihn mit aller Kraft dabei unterstützen, Europa und die Währungsunion zu stärken", sagte Schäuble während einer CDU-Veranstaltung. Zurückhaltend äußerte sich der Finanzminister zu dem Vorschlag Macrons, institutionelle Änderungen in Europa umzusetzen.

Lindner geht auf Distanz zum künftigen französischen Präsidenten

FDP-Chef Christian Lindner ist auf Distanz zum künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegangen. Der sozialliberale Politiker stehe "für eine EU der Vereinheitlichung und Verwischung von Verantwortlichkeiten", sagte Lindner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Macrons wirtschaftspolitische Reformvorschläge blieben hinter der in Deutschland umgesetzten Agenda 2010 zurück, monierte Lindner.

Trump feuert FBI-Chef Comey

Völlig überraschend hat US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Bundespolizei FBI, James Comey, gefeuert. In einem Schreiben an Comey teilte Trump mit, dessen Entlassung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die drastische Maßnahme sandte Schockwellen durch die US-Hauptstadt, da Comey wegen der laufenden FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung in den Augen vieler Beobachter als unantastbar galt.

Trump will erst nach G7-Gipfel Stellung zu Paris-Abkommen beziehen

US-Präsident Donald Trump will erst nach dem Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) Ende des Monats auf Sizilien seine Position zum Pariser Klimaschutzabkommen bekanntgeben. Dies kündigte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, in Washington an. Ursprünglich hatte Trump bereits vor dem Gipfel seine Haltung zu dem Abkommen klarstellen wollen.

Trump empfängt russischen Außenminister Lawrow im Weißen Haus

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird bei seinem Besuch in Washington am Mittwoch auch von US-Präsident Donald Trump empfangen. Das Weiße Haus teilte mit, das Treffen Trumps mit dem russischen Chefdiplomaten werde um 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) im Oval Office stattfinden.

Linkspolitiker Moon will Südkorea nach Wahlsieg aussöhnen

Nach langen innenpolitischen Turbulenzen haben die Wähler in Südkorea für einen Neuanfang gestimmt. Bei der Präsidentschaftswahl straften sie die lange Zeit dominierenden Konservativen ab und wählten den linksgerichteten früheren Menschenrechtsanwalt Moon Jae In zum neuen Staatschef. Die Wahl war nach der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun Hye wegen Korruptionsvorwürfen nötig geworden. Moons Wahlsieg könnte eine Kursänderung Seouls gegenüber Nordkorea und den USA zur Folge haben.

Südkoreas neuer Präsident "unter richtigen Umständen" zu Nordkorea-Besuch bereit

Der neue südkoreanische Präsident Moon Jae In hat unmittelbar nach seinem Amtsantritt Bereitschaft zu einem Besuch im Nachbarland Nordkorea signalisiert. Kurz nach seiner Vereidigung in Seoul sagte er am Mittwoch vor Abgeordneten der Nationalversammlung in Seoul, er werde sich für Frieden einsetzen und "gegebenenfalls sofort nach Washington fliegen". Er werde zudem nach Peking und Tokio und "unter den richten Umständen sogar nach Pjöngjang reisen".

Frankreich/Industrieproduktion März +2,0% gg Vm

Franlreich/Industrieproduktion März PROGNOSE: +1,0% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb rev -1,7% (vorl: -1,6%) gg Vm

