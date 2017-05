Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das erste Quartal sei für den Baustoffkonzern schwach gewesen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Mittwoch. Das liege am immens hohen Gewicht der Ergebnisse der Schwellenländer zum Jahresauftakt. In Nordamerika und Nordosteuropa habe HeidelbergCement aber deutlich besser abgeschnitten als gedacht. Diese Regionen dürften das Gewinnwachstum künftig deutlich antreiben./ag/zb

AFA0021 2017-05-10/09:30

ISIN: DE0006047004