Das Credit Suisse Research Institute gibt den Gewinner der Academy Challenge 2017 zur Zukunft der Politik bekannt10.05.2017(hier: https://youtu.be/h7T9qYNtzxw), um zu hören, wie der Sieger Sergey Litvinenko die Academy Challenge 2017 erlebt hat.

Das Credit Suisse Research Institute ist der hauseigene Thinktank der Credit Suisse. Das Institut wurde nach der Finanzkrise 2008 eingerichtet, um langfristige wirtschaftliche Entwicklungen zu untersuchen, die nicht nur im Bereich Finanzdienstleistungen, sondern auch darüber hinaus weltweite Auswirkungen haben bzw. voraussichtlich haben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: (www.credit-suisse.com/researchinstitute: http://www.credit-suisse.com/researchinstitute).

Die Credit Suisse unterstützt Project Firefly seit 2012 als Gründungssponsor. Die Studierenden-Plattform setzt sich ein für Chancengleichheit, Zusammenarbeit und Offenheit. In zahlreichen Wettbewerben bietet sie jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Sichtweisen und Lösungen zu aktuellen und künftigen Fragestellungen in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorzustellen.

