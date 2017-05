Zürich - Der Real Estate Risk Index von MoneyPark ist im 1. Quartal 2017 von 3.3 auf 2.8 Indexpunkte gesunken. Zur Entspannung tragen unter anderem leicht steigende Konsumentenpreise bei, die der Entkoppelung von Immobilen- und Konsumentenpreisentwicklung entgegen wirken. Aber auch Anzeichen einer anziehenden Zinskurve implizieren positive Wachstumsimpulse für die Wirtschaft, was jeweils auch den Immobilienmarkt stimuliert. Nicht zuletzt zeigen sich auch die Einkaufsmanager optimistisch was die zukünftige Nachfrage betrifft. Zu beobachten bleiben indes die hohen Unterschiede zwischen den teuersten und den günstigsten Richtzinsen.

Der Immobilienmarkt bewegt sich damit wiederum im grünen Bereich und zeigt gemäss MoneyPark keine Tendenzen einer Blasenbildung. "Wer auf das Platzen der Immobilienblase wartet, um dann günstig einzusteigen, wird wohl viel Geduld brauchen", gibt Stefan Heitmann, CEO von MoneyPark, zu Bedenken. Zwar hat sich der Markt in einigen Regionen und Immobiliensegmenten merklich abgekühlt, von Blasenbildung könne indes keine Rede sein, heisst es in einer Mitteilung. Die Immobilienpreise steigen moderat weiter bei einer nach wie vor kurzen Insertionsdauer. "Dies nicht zuletzt, weil gerade Sachanlagen wie Immobilien robuste und attraktive Anlagen darstellen und dies unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und Entwicklungen an den Aktienmärkten", begründet Heitmann.

Haushalte verschulden sich etwas stärker

Zum ersten Mal seit vier Quartalen steigt die Verschuldung der Haushalte wieder an und steigt von 1.4 auf 2.2. Sprich, die Haushalte nehmen gut das Doppelte als Hypothekarkredit auf, was sie als Vermögen inkl. Gelder der 2. und 3. Säule vorweisen können. Eine Überschuldung der Haushalte kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden, beträgt die durchschnittliche Belehnung im ersten Quartal doch 64 Prozent und bewegt sich somit innerhalb des ersten Ranges. Der höhere Verschuldungsgrad der Haushalte kann unter anderem mit der grösseren Anbietervielfalt zu tun haben. Neue Nicht-Banken-Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...