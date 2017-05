Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo nach einer Analystenkonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Der Marktanteil des britischen Spirituosenherstellers in den USA dürfte weiter sinken, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Mittwoch. Zudem habe das Management klar gemacht, dass das Biergeschäft für den Konzern wichtig sei. Insofern sei es immer noch unwahrscheinlich, dass sich Diageo in der nahen Zukunft von dieser Sparte trenne./la/zb

ISIN: GB0002374006