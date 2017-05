Pressemitteilung der paragon AG:

paragon AG bereitet im ersten Quartal nächste Wachstumsphase vor

- Konzernumsatz steigt um 11,7 Prozent auf 25,9 Mio. Euro (Vorjahr: 23,2 Mio. Euro)

- Elektromobilität mit 9,9 Prozent Umsatzanteil weiterhin größter Wachstumstreiber (Vorjahr: 7,6 Prozent Umsatzanteil)

- EBITDA steigt um 10,7 Prozent auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro)

- EBIT-Marge reduziert sich leicht auf 5,2 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent)

- Investitionen nahezu konstant bei 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro)

- Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Die paragon AG [ISIN DE0005558696] hat heute ihre Zwischenmitteilung zum 31. März 2017 - 1. Quartal - veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

Im ersten Quartal erwirtschaftete die Gesellschaft einen Konzernumsatz von 25,9 Mio. Euro (Vorjahr: 23,2 Mio. Euro). Das Wachstum wurde ganz überwiegend von der sehr guten operativen Geschäftsentwicklung in den Segmenten Elektronik und Elektromobilität gespeist. Während sich der Umsatz mit Dritten im Segment Elektronik um 10,3 Prozent erhöhte, wies das Segment Elektromobilität mit 45,5 Prozent die höchste relative Wachstumsrate auf. Damit stieg der Anteil dieses Segments auf 9,9 Prozent des Konzernumsatzes (Vorjahr: 7,6 Prozent).

Aufgrund der geplanten Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den jungen Geschäftsbereichen erhöhte sich der Materialaufwand überproportional um 17,7 Prozent auf 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro). Entsprechend stieg die Materialeinsatzquote auf 59,1 Prozent (Vorjahr: 56,1 Prozent). Damit ergibt sich für das erste Quartal ein Rohertrag in Höhe von 15,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,2 Mio. Euro), was einer aktuellen Rohertragsmarge von 60,6 Prozent entspricht (Vorjahr: 61,2 Prozent).

"Mit dem Aufbau der neuen ...

