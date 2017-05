BERLIN (dpa-AFX) - Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller haben am Dienstagabend mal wieder einen Sieg nach Punkten eingefahren: Die zweite Folge der 16. Staffel von "Um Himmels Willen" hatte im Schnitt 5,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Das war zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr die beste Quote und noch besser als zum Staffelstart des ARD-Klassikers mit Fritz Wepper und Janina Hartwig eine Woche davor mit 5,50 Millionen (Marktanteil: 17,7 Prozent). Die "Tagesschau" direkt vor "Um Himmels Willen" kam im Ersten auf 4,34 Millionen (15,4 Prozent), die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" danach sogar auf 5,85 Millionen (19,0 Prozent)./ah/DP/fbr

