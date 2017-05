Über sieben Wochen bildete sich eine Range in der Notierung für Platin aus - ein Ausbruch nach unten offerierte ein Kursziel von ca. 900 bis 890$. Eine kurzfristige Trading-Chance konnte so Ende April vorgestellt werden. In der vergangenen Woche setzte sich das negative Szenario durch - ausgehend von der Unterstützungszone im Bereich 900$ stabilisiert sich nun der Platinpreis. Doch die jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...