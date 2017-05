Expertenmeinung

Anleihen aus den Schwellenländern setzen sich an die Spitze



Mit festverzinslichen Papieren aus den Industrieländern konnten Investoren im ersten Quartal dieses Jahres kaum Geld verdienen. US-Treasuries brachten in Euro gerechnet einen Verlust von 0,7 Prozent, Euro-Staatsanleihen verloren im Durchschnitt 1,5 Prozent, inflationsgeschützte Papiere sanken 2,7 Prozent, so der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Positive Erträge bescherten den Anlegern dagegen Schwellenländer-Anleihen, sie gewannen 2,8 Prozent, in Lokalwährung sogar 3,8 Prozent. Hochzinsanleihen aus den USA und der Euro-Zone legten 1,3 und 1,6 Prozent zu.

JPMorgan Funds- Global Bond Opportunities Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR (hedged)

WKN A1XETG

