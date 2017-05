von Gerorg Pröbstl, Euro am Sonntag Ein erstes Aufflammen: Vergangene Woche zog es die Aktie von Formycon innerhalb weniger Tage um 15 Prozent nach oben und das Allzeithoch aus 2015 von 32,50 Euro wurde fast erreicht. Seit der letzten Besprechung an dieser Stelle Ende 2016 bringt es der Titel nun auf ein Plus von 30 ...

