Tokio (awp/sda/dpa) - Der angeschlagene japanische Automobilzulieferer Takata ist wegen hoher Kosten durch den Rückruf fehlerhafter Airbags noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Der Verlust im am 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich auf rund 79,6 Milliarden Yen (rund 700 Millionen Franken) an. Im Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...