Das Unternehmen liefert in der HV überzeugende Ergebnisse inkl. der Tochter ITALCEMENTI, in denen nun alle Zahlen komplett enthalten sein werden. So macht man das. Wir trauen dem Chef spätestens in ein oder zwei Jahren eine weitere Akquisition zu, vermutlich in Europa. Dazu gibt es auch Gerüchte: Lafarge Holcim ist die Nummer 1 im Zementmarkt, muss und will aber einige Zementwerke in Deutschland aus Kartell- und Kostengründen verkaufen und der logische Partner dafür ist eigentlich Heidelbergcement. Die Kernfrage sind die Preise für einzelne Zementmühlen, insbesondere in Norddeutschland.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info