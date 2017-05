Venezuela ist reich - zumindest reich an Öl. Trotzdem versinkt das Land im Chaos. Ein Beispiel, warum so vieles schief läuft, zeigt sich in Mérida, wo die die längste Pendelseilbahn der Welt fährt. Eine Parabel.

Auch in 4765 Metern Höhe gibt es kein Klopapier. Dabei ist die Bergstation "Pico Espejo" vom allerfeinsten: Wie ein auf der Bergspitze gelandetes Raumschiff, blau schimmernde Panoramafenster geben den Blick frei auf das Andenpanorama. In Caracas fehlt den Bäckern das Mehl für das Brot. Hier, hoch oben über der Stadt Mérida, gibt es eine venezolanische Variante der Schwarzwälder Kirschtorte.

Eine fast perfekte Inszenierung, wären da nicht die Toiletten: Alles blitzeblank, feine Edelstahl-Halter - aber eben kein Klopapier. Der eklatante Mangel lässt sich auch hier nicht kaschieren. Im Land mit den größten Ölreserven der Welt fehlt das Geld, um genug Klopapier einzuführen. Wegen der lange sprudelnden Ölmilliarden setzten die Sozialisten auf den Import, statt mehr selbst zu produzieren. Und ließen mit Hilfe aus Europa ein Jahrhundertprojekt realisieren.

"Willkommen in der längsten, höchsten, modernsten und sichersten Seilbahn der Welt", dringt eine Frauenstimme aus Lautsprechern, dazu dudelt besinnliche Musik vom Band. Es folgt ein Loblied auf Hugo Chávez, auf seine 1999 begonnene sozialistische Revolution. "Chávez war ein Träumer, er dachte, er könnte mit den Ölmilliarden alles aus dem Hut zaubern", sagt einer, der hier mitgebaut hat.

Natürlich sind einige Gondeln in den gelb-blau-roten Farben Venezuelas gestrichen. 45 Minuten ist man unterwegs. Es gibt noch eine Gondelseilbahn auf einen Gletscher in China, die höher ist, aber - so betont man in Venezuela - es gebe nirgends so eine Pendelseilbahn. Während Gondelbahnen über ein ständig umlaufendes Seil gezogen werden, fährt eine Pendelbahn ein Seil entlang, hin und her.

Für viele ist das mit Hilfe aus Europa entstandene Jahrhundertprojekt nun ein Symbol von Größenwahn und ökonomischem Irrsinn. Heute fehlt sogar Papier und Tinte, um größere Scheine im Kampf gegen die höchste Inflation der Welt zu drucken. 18 Jahre Sozialismus, der Ölpreis unter 50 Dollar - das bugsiert Venezuela an den Rand des Ruins.

Während auf den Straßen zuletzt Menschen bei Protesten gegen Chávez' Nachfolger Nicolas Maduro durch Kopfschüsse starben, ist es auf der Bergstation himmlisch schön. Eine Oase im Chaos, eine Parallelwelt.

Pedro Olivares hat harte Monate hinter sich, er ist der Vertreter des Seilbahnweltmarkführers ...

