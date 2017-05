DATA MODUL startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2017 - Rekordergebnis im 1. Quartal

DATA MODUL startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2017 - Rekordergebnis im 1. Quartal

- Steigerung des Auftragseingangs um 22,9% auf 64,4 Mio. Euro - Umsatz erhöht sich um 16,5% auf 58,0 Mio. Euro - EBIT erreicht mit 5,5 Mio. Euro neuen Quartalsbestwert (+36,6%) - EBIT-Rendite verbessert sich auf 9,5%

DATA MODUL ist mit Rückenwind in das neue Jahr gestartet und knüpft damit an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2016 an. Das Wachstum beschleunigte sich im ersten Quartal 2017 und die guten Ergebnisse aus dem Vorjahreszeitraum wurden nochmals übertroffen. Gründe dafür waren zum einen die weiter guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie zum anderen die stringente Umsetzung unseres Strategieprogramms. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 58,0 Mio. Euro (i.Vj. 49,8 Mio. Euro), eine Steigerung von 16,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Auslandsumsatz entwickelte sich hierbei sehr erfreulich und die Exportquote stieg auf 50,4% (i.Vj. 43,4%). Das EBIT legte überproportional zum Umsatzwachstum um 36,6% auf 5,5 Mio. Euro (i.Vj. 4,0 Mio. Euro) zu. Infolgedessen verbesserte sich die EBIT-Rendite auf 9,5% (i.Vj. 8,1%). Der Auftragseingang verzeichnete mit 22,9% ein sehr starkes Wachstum in den ersten drei Monaten und erreichte mit 64,4 Mio. Euro (i.Vj. 52,4 Mio. Euro) auf Quartalssicht ein neues Allzeithoch. Der Auftragsbestand nahm, dem guten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,11 folgend, um 5,9% auf 108,5 Mio. Euro (i.Vj. 102,4 Mio. Euro) zu.

Konzernkennzahlen

In TEUR Q1 2017 Q1 2016 Veränderung Umsatz 58.039 49.839 16,5% Auftragseingang 64.350 52.375 22,9% Auftragsbestand 108.525 102.434 5,9% EBIT 5.507 4.031 36,6% EBIT-Rendite 9,5% 8,1% 17,3% Periodenergebnis 3.685 2.991 23,2% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 1,05 0,85 23,5%

Ausblick Der dynamische Start in das neue Geschäftsjahr stimmt uns für die Erreichung unserer Ziele im Jahr 2017 sehr zuversichtlich und ist zugleich Zeugnis für die konsequente Umsetzung der Maßnahmen unseres Strategieprogramms Shape 2020. Der Vorstand erwartet für DATA MODUL aufgrund des gelungen Jahresauftakts und des überwiegend positiven konjunkturellen Umfelds ein hervorragendes Geschäftsjahr 2017.

