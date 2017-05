Endurance Capital AG übernimmt die Mehrheit am bayerischen Schleifmaschinenbauer ISOG

München und Weilheim, 10. Mai 2017 - Die Endurance Capital AG, eine auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen spezialisierte Mittelstandsholding, hat sich mehrheitlich an der ISOG Management GmbH, Weilheim, beteiligt. Gemeinsam mit dem neuen Mitgesellschafter Bayerische Beteiligungsgesellschaft GmbH (BayBG) wird das sich seit Oktober 2016 in Insolvenz in Eigenverwaltung befindliche Unternehmen mit frischem Kapital ausgestattet und neu aufgestellt. Das Insolvenzplanverfahren konnte bereits Anfang Mai abgeschlossen werden. Ziel bleibt, die begonnene Neustrukturierung zügig weiter umzusetzen und auf der Basis des deutlich verjüngten und technologisch führenden Produktportfolios erfolgreich im internationalen Geschäft durchzustarten.

Dr. Andreas Albath, CEO der Endurance Capital AG: "ISOG hat einen gesunden Kern, ein tolles Team, neuartige Produkte, bereits eine starke internationale Ausrichtung und deutliches Wachstumspotential. Dank dieser Argumente ist es auch gelungen, dass wir mit der BayBG einen weiteren starken Finanzpartner für Investitionen in den Mittelstand mit an Bord holen konnten."

Sebastian Braun, Projektmanager Turnaround bei der BayBG: "Gemeinsam mit Endurance Capital können wir jetzt die Passiv-Seite der ISOG neu strukturieren und dem Unternehmen so die Möglichkeit geben, das erst vor wenigen Wochen vorgestellte innovative CNC-Schleifzentrum ISOG 24 auszurollen. Wir sind wie immer als Minderheitsgesellschafter dabei und haben mit der Endurance Capital einen Mehrheitsgesellschafter und Partner, der auf erfolgreiche Restrukturierungen spezialisiert ist."

ISOG ist es gelungen, in nicht einmal sechseinhalb Monaten das Insolvenzverfahren dank einer umfassenden Neustrukturierung so weit voran zu bringen, dass das Insolvenzplanverfahren bereits Anfang Mai abgeschlossen wurde. Endurance Capital und BayBG hatten die Gespräche mit dem Unternehmen bereits wenige Wochen nach Insolvenzantrag begonnen und die Sanierung in Eigenverwaltung eng begleitet. Trotz einer stark internationalen Aufstellung mit technologisch anspruchsvollen Werkzeugschleifmaschinen, die stark kundenindividuell konfiguriert werden, war ISOG 2016 insbesondere durch ausbleibende Zahlungen aus China und durch zeitliche Verschiebungen eines Kundengroßprojekts in starke finanzielle Bedrängnis geraten. Gemeinsam hat man jetzt die Möglichkeiten geschaffen, aus der Sanierung in Eigenverwaltung heraus den Standort Weilheim und die 85 Arbeitsplätze zu sichern. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Martin Sackmann wird auch weiterhin Mitgesellschafter bleiben und das Unternehmen leiten. Martin Sackmann: "In der laufenden Neustrukturierung hat unser Team von 85 Mitarbeitern bereits den unbedingten Willen bewiesen, unseren Kunden auch weiterhin technologisch anspruchsvolle Spezialschleifmaschinen und besten Service zu bieten. Ich bin sehr froh, dass es uns derart schnell gelungen ist, uns neu auszurichten und unsere neuen Gesellschafter von unseren Stärken zu überzeugen. So war es möglich, den Betrieb reibungslos fortzusetzen und trotz Restrukturierung die Markteinführung unseres neuen Schleifzentrums ISOG 24 vorzubereiten und erfolgreich zu starten."

Über Endurance Capital AG Die Endurance Capital AG ist eine in München ansässige Mittelstandsholding. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich tätig und verfügt über besondere Erfahrung in den Bereichen Automobilzulieferer, Metallverarbeitung, Mode und Einzelhandel. Endurance gelangen in den vergangenen Jahren erfolgreiche Unternehmensrestrukturierungen durch Management-Buy-In und Management-Buy-Out.

