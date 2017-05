LEG Immobilien plant den Kauf mehrerer Portfolien in NRW. Der Wohnungskonzern teilte mit, dass er bereits konkrete Ankaufsgespräche führt. Durch den Kauf könnte LEG seine operativen Ergebnisziele anheben.

Der Wohnungskonzern LEG Immobilien steht nach eigenen Angaben vor einer Reihe von Zukäufen. Das Unternehmen sei "in konkreten Ankaufsgesprächen" über den Kauf mehrerer Portfolien in der Kernregion, also in Nordrhein-Westfalen, ...

