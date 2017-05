BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 09-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 09/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3084356.31 204.2484809 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 09/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6909119.339 18.33426035 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 09/05/2017 IE00B7SD4R47 34099 EUR 8169440.34 239.5800563 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 09/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6336807.168 7.3886132 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 09/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9548048.133 270.283874 Daily ETP



Boost ShortDAX 09/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4759359.935 7.098818 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/05/2017 IE00B7Y34M31 69161 USD 30099596.42 435.2105438 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20920103.09 9.4752122 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9840437.22 732.7205674 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/05/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 15007914.64 4.7723455 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/05/2017 IE00B7ZQC614 290579114 USD 176680470 0.6080288 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/05/2017 IE00B7SX5Y86 101206 USD 11293857.49 111.5927661 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 09/05/2017 IE00B8HGT870 513348 USD 10698943.78 20.8415028 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 09/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3495531.896 129.2630684 Daily ETP



Boost Copper 3x 09/05/2017 IE00B8JVMZ80 352080 USD 4942345.885 14.037565 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 09/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2268151.942 119.3952699 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/05/2017 IE00B8VC8061 81100806 USD 47239516.38 0.582479 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/05/2017 IE00B76BRD76 522882 USD 13602810.16 26.0150668 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 09/05/2017 IE00B7XD2195 3868538 USD 12849135.42 3.3214448 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 09/05/2017 IE00B8JG1787 25215 USD 3165352.019 125.5344842 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2464975.889 43.87639532 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 09/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2051633.812 68.61651545 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 468627.5516 151.3166134 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 09/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12821010.42 55.43453626 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 09/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 666089.5382 209.0676517 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 09/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 290794838.5 5646.501719 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 09/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 136010635.5 16001.25124 Daily ETP



Boost Palladium 09/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 860304.5793 63.3275362 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 09/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 675793.7189 90.4555908 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 519194.7127 102.5468522 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 379339.6056 6.7798539 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 09/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 133718.9475 78.6582044 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 09/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 677103.5277 91.5747265 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 09/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 458901.2705 77.0356338 Daily ETP



Boost Silver 2x 09/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 981036 70.1792689 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 09/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 622924.5619 42.5553055 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/05/2017 IE00B873CW36 1813975 EUR 22808109.53 12.5735523 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/05/2017 IE00B8NB3063 496122 EUR 40082175.44 80.7909656 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1418651.599 111.0056024 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKS8QM96 211501 EUR 12925915.7 61.1151517 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 925386.1403 126.7652247 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63751367.54 60.4531065 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115642.4197 140.855566 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8508654.522 51.36897646 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1834802.025 104.84583 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11638624.23 80.4605892 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/05/2017 IE00BLS09N40 518155 EUR 21784194.42 42.0418493 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/05/2017 IE00BLS09P63 450308 EUR 8197595.691 18.2044194 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2707969.822 152.312831 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1629595.799 31.6027499 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 09/05/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1843000.433 14.7984618 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 09/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 1017851.419 114.6616446 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/05/2017 IE00BVFZGG42 35385 USD 854147.5846 24.1386911 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1539253.479 91.5677263 Short Daily ETP



Boost Brent 09/05/2017 IE00BVFZGD11 330013 USD 5288888.497 16.0263035 Oil ETC



Boost Gold 09/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2774342.727 25.0238367 ETC



Boost Natural Gas 09/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1357182.402 27.4366717 ETC



Boost BTP 10Y 5x 09/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 4085491.141 62.2313959 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 09/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3298674.894 55.2764075 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 09/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1577873.772 81.95044 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 153056.9252 99.8414385 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3580191.98 72.3826772 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/05/2017 IE00BYTYHS72 271299 USD 6097044.75 22.4735246 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/05/2017 IE00BYTYHR65 38873 USD 1721819.826 44.293464 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1265666.498 168.7555331 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 437312.9816 39.7557256 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/05/2017 IE00BYTYHQ58 6358022 USD 5980736.975 0.94066 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 09/05/2017 IE00BYMB4Q22 121500 EUR 17736066.16 145.9758532 ETP



