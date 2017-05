FRANKFURT (Dow Jones)--Während für stärkere Bewegungen in der Breite derzeit frische Impulse an den Aktienmärkten fehlen, sorgt die auf Hochtouren laufende Quartalsberichtssaison zumindest bei Einzelwerten für Bewegung. "Das riecht nach einer normalen Konsolidierung", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die jüngste Entwicklung an den Börsen mit zuletzt sechs Rekordhochs beim DAX in Folge.

Der DAX liegt im frühen Handel 0,1 Prozent im Minus bei 12.733 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls leicht nach auf 3.644 Punkte. Von Konjunkturseite und auch den Rohstoffmärkten kommen keine Impulse. In Frankreich ist die Produktion zwar deutlich stärker gestiegen als gedacht, allerdings beziehen sich die neusten Daten auf den Monat März.

Auch am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar kommt nach seinen Vortagesgewinnen wieder etwas zurück gegenüber Euro und Yen. Am Anleihenmarkt geben die Kurse leicht nach.

Weiter auf Erholungskurs liegen Aktien aus dem Rohstoffsektor. Hier schienen die zuletzt zu beobachtenden teils kräftigen Verluste in eine Gegenbewegung gemündet zu sein, heißt es. Der Branchenindex gewinnt 0,3 Prozent. Tagessieger ist bislang der Versicherersektor mit einem Anstieg von 0,4 Prozent. Angetrieben wird er von Axa und ING, beide haben Quartalszahlen vorgelegt.

Axa ziehen um 2,2 Prozent an. "Ordentlich" heißt es hier zu den Zahlen. Bei dem Versicherer steht derzeit aber stärker der Börsengang des US-Geschäfts im Fokus. Axa hat diese Spekulation nun bestätigt und will einen Minderheitsanteil in der ersten Jahreshälfte 2018 an die Börse bringen.

Bei ING wird die Gewinnentwicklung positiv gesehen. "Das stärker steigende Kreditwachstum sollte gut aufgenommen werden", sagt ein Teilnehmer. Angesichts der steigenden Renditen in Europa könnte damit die Hoffnung auf einen überproportionalen Gewinnanstieg im Jahresverlauf aufkommen. ING steigen um 2,8 Prozent.

Heidelbergcement und Brenntag unter Druck

Aus dem DAX hat Heidelbergcement berichtet. "Die Umsatzentwicklung ist zwar in Ordnung, das bereinigte EBITDA liegt aber noch einmal deutlich unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen", lautet die Einschätzung aus dem Handel dazu. Die Aktie gibt um 2,1 Prozent nach.

Bei Brenntag werden die operativen Margen als enttäuschend bezeichnet. Beim operativen Ergebnis falle die Entwicklung in Nordamerika schwach aus, so dass hier Fragen zur Kostenentwicklung aufkämen, kommentieren die Analysten der DZ-Bank. Das Geschäft in Lateinamerika sei ebenfalls enttäuschend verlaufen. Brenntag geben um über 4 Prozent nach und sind damit schwächster Wert im MDAX.

An der Spitze steht hier Leoni mit einem Plus von 5 Prozent. "Die Zahlen sind gut", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Der Autozulieferer habe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick sei nun "eigentlich zu vorsichtig". Vermutlich werde sich die positive Entwicklung aber fortsetzen. "Dann dürfte Leoni die Prognose nach den Halbjahreszahlen anheben", so Ruland.

Hannover Rück bewegen sich kaum vom Fleck. Die Prämieneinnahmen seien höher ausgefallen als gedacht, sagen Börsianer. Dazu seien die Gewinnschätzungen bei den wichtigen Kennzahlen übertroffen worden. Der Versicherer habe aber erst kürzlich die Gewinnprognose erhöht, so dass hier Positives schon eingepreist sein könnte.

Unverändert liegen auch Hochtief im Markt. "Die Gewinnentwicklung ist nur leicht besser als erwartet", sagte ein Händler dazu. Positiv sei aber, dass die Ratingagentur S&P den Konzern mit "BBB" und damit mit Investment-Grade eingestuft habe.

Beim Automobilzulieferer Norma seien die Umsätze zwar gut ausgefallen, die Gewinnkennziffern lägen aber nur im Rahmen der Erwartungen. Zu beachten sei hier auch, dass der Kurs innerhalb weniger Wochen 15 Prozent zugelegt habe und nun am Widerstandsbereich um 50 Euro festhänge. Norma geben um 0,8 Prozent nach auf 49,22 Euro.

Evotec überzeugt - Basler auf Jahreshoch

Im TecDAX ziehen Evotec nach dem Quartalsbericht um 2,4 Prozent an. Das Biotech-Unternehmen hat den Gewinn im ersten Quartal nahezu verdoppelt. "Evotec dürfte seine Jahresziele nun locker erreichen, vermutlich sogar übertreffen", sagt ein Händler.

In der dritten Reihe steigt der Kurs von Basler um 2,3 Prozent auf ein neues Jahreshoch. Bei dem Hersteller von Industriekameras hat sich der Auftragseingang im ersten Quartal verdreifacht, die Vorsteuermarge hat sich mehr als verdoppelt auf 22 Prozent. "Ein Ende der Hausse bei Basler ist nicht in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.641,34 -0,21 -7,74 10,66 Stoxx-50 3.252,24 -0,17 -5,44 8,03 DAX 12.731,95 -0,13 -17,17 10,90 MDAX 25.106,18 -0,32 -81,40 13,15 TecDAX 2.146,67 -0,07 -1,51 18,49 SDAX 10.881,21 -0,21 -22,85 14,31 FTSE 7.342,77 0,01 0,56 2,80 CAC 5.389,02 -0,17 -8,98 10,83 Bund-Future 160,34 -0,05 -0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0895 +0,07% 1,0888 1,0883 +3,6% EUR/JPY 124,28 +0,08% 124,18 124,16 +1,1% EUR/CHF 1,0963 +0,06% 1,0956 1,0955 +2,4% EUR/GBP 0,8395 -0,00% 0,8396 1,1886 -1,5% USD/JPY 114,07 -0,00% 114,07 114,09 -2,4% GBP/USD 1,2978 +0,06% 1,2970 1,2937 +5,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,64 46,27 +0,8% 0,37 -17,8% Brent/ICE 48,99 48,73 +0,5% 0,26 -16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,46 1.221,35 +0,0% +0,11 +6,1% Silber (Spot) 16,16 16,19 -0,2% -0,03 +1,5% Platin (Spot) 905,45 905,00 +0,0% +0,45 +0,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 -0,1% -0,00 -0,9% ===

