Essen - Die US-Notenbanker haben gestern noch einmal bekräftigt, dass sie ihren Leitzinserhöhungskurs beibehalten werden, so die Analysten der National-Bank AG.Sie würden überwiegend von zwei weiteren Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr ausgehen. Andere Stimmen seien in der Minderheit. Außerdem würden sie sich durchaus Sorgen darüber machen, dass sich der Arbeitsmarkt in Anbetracht seiner Performance über die letzten Monate doch noch überhitzen könnte, obwohl die Lohndynamik vergleichsweise gering sei. Damit seien also auch mehr als zwei Schritte im laufenden Jahr nicht ausgeschlossen, insbesondere für den Fall, in dem es doch noch zu einer Steuerreform in den USA komme, die vor allem die Nachfrage stimuliere.

