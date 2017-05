Düsseldorf - In der chinesischen Volkswirtschaft sind die Preise wieder schneller gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie heute mitgeteilt, hätten die allgemeinen Verbraucherpreise im April um 1,2% über dem Vorjahresmonat gelegen. Im März hätten die Preissteigerungen noch auf 0,9% in der Jahresrate gelautet. Anders als in der jüngeren Vergangenheit sei jetzt vor allem die um Nahrungsmittel bereinigte Teuerung verantwortlich für den Preisanstieg gewesen. Die Inflationsgefahren seien derzeit aber insgesamt gering, wie die Erzeugerpreise signalisieren würden. Vor dem Hintergrund geringerer Ausgaben für Rohstoffe und einem positiven Basiseffekt hätten sich die Produzentenpreise in der Jahresrechnung nach 7,6% im März jetzt auf 6,4% abgeschwächt. Dadurch erhalte Chinas Zentralbank weiter ausreichenden Spielraum, ihre abwartende Zinspolitik fortzusetzen. (10.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...