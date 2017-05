Berchtesgaden (ots) - Das Salzbergwerk in Berchtesgaden feiert Jubiläum: 1517 ließ Gregor Rainer, Reichsprälat und Propst des Augustiner-Chorherrenstifts Berchtesgaden den Petersbergstollen anschlagen. Damit begann die einmalige Chronik von 500 Jahren ununterbrochenem Salzabbau in den Tiefen der Berchtesgadener Berge. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das traditionell ganztägige Bergfest der Bergknappen am Pfingstmontag. Rund 2.000 geladene Gäste finden sich zum diesem Anlass im Kur- und Kongresshaus von Berchtesgaden ab 13.00 Uhr ein - unter Ihnen Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Die im Zeichen des 500. Geburtstags stehenden Festlichkeiten beginnen um 9 Uhr mit dem Kirchenzug vom Bergwerk zur Berchtesgadener Stiftskirche. Dort findet um 10 Uhr ein außergewöhnlicher Festgottesdienst statt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Erzbischof von München Freising, Reinhard Kardinal Marx, wird gemeinsam mit Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob die Messfeier abhalten. "Wenn es das Wetter einigermaßen zulässt, wird der Gottesdienst auf einer Bühne vor der Stiftskirche stattfinden," sagt Peter Botzleiner-Reber, Tourismuschef des Salzbergwerks. Ab etwa 11.30 Uhr startet der große Festzug durch die Marktgemeinde mit etwa 2.000 Teilnehmern. Insgesamt werden voraussichtlich sieben Vereine mit jeweils einer Musikkapelle und Festwägen durch den Markt ziehen. Beim Festakt im Kurhaus zählen neben vielen Repräsentanten und Mitarbeitern des Salz- bergwerks sowie der Südwestdeutsche Salzwerke AG auch Minister-präsident Horst Seehofer, S. K. H. Leopold Prinz von Bayern, Landrat Georg Grabner, Michaela Kaniber (MdL)und Bürgermeister Franz Rasp sowie Persönlichkeiten aus der Region zu den Gästen. Sie alle erwartet ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit musikalischer Begleitung unter Moderation von Markus Othmer.



PRESSEEINLADUNG



Zum traditionellen Bergfest im Zeichen des 500-jährigen Jubiläums des Salzbergwerk Berchtesgaden | Ort: Berchtesgaden | Unternehmen: Salzbergwerk Berchtesgaden | www.salzbergwerk.de | Pfingstmontag, 05.06.2017 | Festgottesdienst: von 10.00-11.00 Uhr bei trockenem Wetter auf der Bühne vor der Stiftskirche | Festakt im Berchtes-gadener Kongresshaus: ab 13.00 Uhr | Ende ca. 16.30 Uhr |



Eine genaue Ablaufplanung mit den Optionen Festgottesdienst (10.00 Uhr) und Festakt (ab 13.00 Uhr) erhalten Sie kurzfristig nach Anmeldeschluss. Bei schlechtem Wetter ist eine Anpassung des Programms mit Gottesdienst im Kongresshaus in der Planung. Änderungen vorbehalten.



Pressekontakt: Kontakt, Anmeldung (bitte bis 23.05.2017) und Rückfragen marcon. Stefan Bruckner Hauptstraße 1 | D-82008 Unterhaching | Telefon +49 89 55 05 201 12 | Mobil +49 172 911 6007 media@marcon-int.de | www.marcon.de |www.stefan-bruckner.de