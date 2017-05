Stäfa (ots) -



Phonak, weltweit führender Anbieter von Hörgeräten und drahtlosen

Kommunikationslösungen, gibt heute bekannt, dass es über Iron Bow ein

Pilotprogramm lancieren wird, das dem US-amerikanischen Department of

Veterans Affairs (VA) reale Möglichkeiten für den Einsatz moderner

telemedizinischer Lösungen zur Fernanpassung von Hörgeräten eröffnet.

Mit dieser innovativen Fernbetreuungslösung unternehmen die beiden

Organisationen einen weiteren Vorstoss in den Bereich eHearingcare,

um das Leben von Veteranen mit Hörverlust zu erleichtern. Die

Entwicklung der Lösung ist bereits weit fortgeschritten, und erste

Praxisversuche beginnen in diesem Sommer.



Das VA ist einer der wichtigsten Hörversorgungsanbieter in den

USA. Jahr für Jahr nehmen die über 1'000 Audiologen beim VA mehr als

375'000 Hörgeräteanpassungen und Betreuungsdienstleistungen vor. Ein

notwendiger und wichtiger Teil dieses Prozesses ist die

Feinabstimmung von Hörgeräten. Mit der Einführung von VA HearAssist

kann sich ein Veteran von jedem Ort der Welt aus seine Hörgeräte

anpassen lassen. Phonak ist - über Iron Bow - einer der beiden

Partner, die diese Lösung für das VA entwickeln. Dies ist ein klares

Zeichen für die Innovationsführerschaft des Unternehmens.



Mit VA HearAssist kann der Hörgeräteträger via Smartphone über

eine sichere Internetverbindung Kontakt zur Anpassungssoftware des

Audiologen herstellen. Über eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem

Hörgerät und der von Phonak entwickelten Smartphone-App kann der

Audiologe dann ohne ein weiteres zwischengeschaltetes Gerät direkt

auf die Hörgeräte zugreifen, um die Einstellungen in Echtzeit zu

überprüfen und anzupassen. Gleichzeitig kann er den Hörgeräteträger

per Videokonferenz beraten.



Audiologen wie auch Veteranen profitieren von dieser Technologie.

VA HearAssist ist einfach zu nutzen. Lediglich die entsprechende

Android- oder iOS-App muss auf dem gewünschten Gerät installiert

werden. Das ist effizient und spart Reise- und Wartezeit.

Gleichzeitig kann der Hörgeräteträger dank der App eine aktivere

Rolle im Anpassungsprozess übernehmen.



«Es ehrt uns, dass Phonak als vertrauenswürdiger Partner für diese

Pilotstudie ausgewählt wurde. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng

zusammen, und diese Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für unseren

unerschütterlichen Einsatz, um die Grenzen der Technologie zu

verschieben, und unsere Anstrengungen im Bereich eSolutions für die

Hörversorgung», sagt Jan Metzdorff, Präsident von Phonak U.S.



VA HearAssist wird diesen Sommer mit einer ausgewählten Gruppe von

Veteranen klinische Basisstudien an drei Einrichtungen des VA in

Cleveland, Chicago und Miami durchführen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter

www.phonak.com oder www.phonakpro.com oder wenden Sie sich an:



Über das US Department of Veterans Affairs



Das Center for Innovation (CI) des US-amerikanischen Departments

of Veterans Affairs (VA) hat die Aufgabe, innovative Lösungen für

komplexe Probleme des VA bereitzustellen. Das VACI bemüht sich um

Lösungen, die wiederum hochwertige, effektive und effiziente

Dienstleistungen im Bereich Connected Care und Telemedizin für

diejenigen ermöglichen, die dafür Verantwortung tragen, die Veteranen

am Betreuungsort sowie an allen Stationen ihrer medizinischen

Versorgung effektiv, zeitnah und mitfühlend zu betreuen.



Über Phonak



Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, ist stolz darauf, im Jahr 2017

den 70. Geburtstag zu feiern. Mit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz,

wurde Phonak 1947 mit viel Leidenschaft und Begeisterung für

Hörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter die

treibende Kraft. Als führender Anbieter verfügt Phonak über das

breiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen. Über

kindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigem

Hörverlust helfen wir Menschen dabei, sich sozial und emotional frei

zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualität

verbessern können und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Leben

teilnehmen kann: Life is on.



Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eine

Voraussetzung dafür ist, das Leben in vollen Zügen geniessen zu

können. Seit 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, die Entwicklung

wegweisender Hörlösungen. Wir verbessern die Lebensqualität von

Menschen, damit sie sich sozial und emotional frei entfalten können.



Life is on.



