Klartext: VW und E.ON

gerade beginnt in Hannover die VW-Hauptversammlung.

Doch nicht dazu möchte ich etwas schreiben, ist ja noch kaum was passiert da, sondern zu den gestrigen Absatzzahlen von VW. Konkret:



VW hatte für das erste Quartal recht gute Zahlen gemeldet, ich hatte berichtet (so stieg z.B. der Umsatz um satte 10,2%, Details in der Klartext-Ausgabe vom 5. Mai 2017). Gestern nun gab es von VW Angaben zur Höhe der Auslieferungen im April, der bekanntlich bereits zum zweiten Quartal gehört. Und diese Zahlen sahen nicht so berauschend aus, denn VW meldete da einen Rückgang bei der Höhe der Auslieferungen: Diese sanken laut VW um 1,8% auf 468.000 Fahrzeuge. Besonders deutlich war demnach der Rückgang im Heimatmarkt Deutschland: Da hieß es im April 13,0% weniger Auslieferungen als im Vorjahresmonat. Dieser starke Rückgang ist allerdings erklärbar:

Volkswagen: Heute Hauptversammlung in Hannover

Denn laut VW warteten einige Kunden auf das neue Golf-Modell. Im Vorfeld einer solchen Neuerung (es soll um die Überarbeitung des 7er Golfs gehen) halten sich natürlich interessierte Käufer(innen) zurück, denn wer kauft kurz vor einem neuen Modell noch gerne das vorige Modell? Wenn das so stimmt, dann sollte der Rückgang bei den Auslieferungen im April nicht besonders negativ bewertet werden.

Dann der Blick auf E.ON:

Heute findet auch beim Energieriesen E.ON in Essen die diesjährige Hauptversammlung statt. Im Vorfeld = gestern hat E.ON hat die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Diese Zahlen und die folgende Telefonkonferenz für Journalisten sind die Grundlage dieses Beitrags. Hier die Eckdaten der Zahlen:

Der Umsatz sank um 7% auf 10,48 Mrd. Euro.

sank um 7% auf 10,48 Mrd. Euro. Das bereinigte Ebit (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) brach um 34% auf 1,038 Mrd. Euro ein.

(Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) brach um 34% auf 1,038 Mrd. Euro ein. Das Ergebnis je Aktie fiel noch stärker, und zwar von 0,60 Euro im Vorjahresquartal auf 0,31 Euro im 1. Quartal 2017 (-48%)

Quelle: E.ON Zwischenbericht Januar - März I/2017

Das klingt ja zunächst einmal "nicht so toll" bzw. im Klartext: halbierter Gewinn pro Aktie = mies. Aber:

E.ON: Wie erwartet schlecht…

Hier zeigt sich wieder einmal, wie wichtig Erwartungen sind. Denn aufgrund höherer Beschaffungskosten, gestiegener Netzentgelte etc. pp. war ein starker Gewinnrückgang bei E.ON abzusehen. Und wenn ich mir das richtig notiert habe, hieß es zu den Zahlen zum ersten Quartal von E.ON in der Telefonkonferenz auch entsprechend:

"Wir sind im Zielkorridor unserer Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2017".

Man wolle beim Netto-Ergebnis im Gesamtjahr 1,2 bis 1,45 Mrd. Euro erreichen. Der schlechte Start = erstes Quartal soll demnach "ausgebügelt" werden. Und deshalb geriet der Kurs der Aktie wohl auch nicht stärker unter Druck, denn das klingt ja soweit gut und schön. Ob das auch so umgesetzt werden kann wie geplant, wird sich zeigen.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast, nicht, wenn du Durst hast." - Chinesisches Sprichwort

