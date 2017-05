Am 30. April 2017 wurde der Morrison Street Debt Opportunities Fund, L.P. ("MSDO") endgültig geschlossen und erreichte sein Ziel mit Eigenkapitalverpflichtungen in Höhe von 200 Millionen USD. MSDO bietet Immobilien-Marktteilnehmern für eine diversifizierte Reihe von Immobilienarten in den Top-100-MSAs (Metropolitan Statistical Areas [großstädtische statistische Erhebungsgebiete]) bundesweit Mezzanin-Kapital mit kleinen Salden, wobei die Investitionssalden in der Regel von 2 Millionen USD bis 10 Millionen USD schwanken. MSDOs Investitionen sind strukturiert als entweder Mezzanin-Fremdkapital, B-Noten oder Vorzugskapital und jeweils an die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Situation angepasst.

Morrison Street Capital, LLC ("Morrison Street") gründete MSDO, um die aktuelle Gelegenheit auf den Fremdkapitalmärkten sowie seine Erfahrung als Fremd- und Eigenkapital-Investoren im Bereich mittlerer Immobilien-Markt nutzen zu können. MSDO zielt auf stabilisierte Immobilien, entweder sekundäre Anlagen auf den Primärmärkten oder primäre Anlagen auf den Sekundärmärkten, ab und bietet langfristiges Mezzanin-Kapital, um maßgeschneiderte Lösungen für Finanzierungslücken zu erstellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern von Immobilien-Fremdkapital verwendet MSDO keine Fremdkapitalaufnahme auf Fondsebene.

MSDO hat Kapital von bestehenden und neuen Investoren angezogen. Zu den Anlegern des Fonds gehören Pensionspläne, Stiftungen, Family Offices und registrierte Anlageberater, wobei das Interesse der Anleger aus den USA und Europa kommt. Zu beachten ist, dass die meisten dieser Anleger in vorherige Morrison Street Fonds investiert haben.

Bisher hat MSDO 21 Mezzanin-Investitionen getätigt, die insgesamt etwa 66 der gesamten Verpflichtungen des Fonds darstellen.

Accord Capital Partners LLC fungierte für Morrison Street zusammen mit der Zweiggesellschaft Accord Europe Limited als exklusiver globaler Kapitalberater.

ÜBER MORRISON STREET CAPITAL, LLC

Morrison Street Capital ist ein in Portland ansässiges Investment-Management-Unternehmen, das neben der Bereitstellung von Eigenkapital, Vorzugs- und Mezzanin-Fremdkapital an kommerzielle Immobilien-Investoren und -Entwickler direkt in Immobilienerwerb investiert. Als Manager der Reihe von Fonds von Morrison Street mit freier Verfügungsgewalt legt Morrison Street Capital Investitionskapital im Auftrag von Pensionsfonds, Konzernen, Stiftungen, Trusts und vermögenden Privatpersonen und Familien an. Weitere Informationen über Morrison Street unter: www.morrisonstreetcapital.com.

ÜBER ACCORD CAPITAL PARTNERS LLC

Die Accord Group Holdings LLC (kurz "Accord") macht sich über ihren Hauptsitz in San Francisco und zusätzliche Niederlassungen in Chicago und London eine leistungsstarke Kombination aus Kapitalmarkt-, Vermögensverwaltungs- und Investitionskenntnissen für sehr unterschiedliche Akteure zunutze, die mit privatem Beteiligungskapital an der internationalen Immobilienbranche teilnehmen. Über die als Makler/Händler fungierende Zweiggesellschaft Accord Capital Partners LLC in den USA bietet Accord den Kunden Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen an. Weitere Informationen über Accord finden Sie hier: www.accord-group.net.

