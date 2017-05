Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die chemisch-pharmazeutische Industrie Deutschlands rechnet nach einem unerwartet guten ersten Quartal damit, dass sich Produktion und Umsatz im gesamten Jahr 2017 besser als bisher angenommen entwickeln werden. Der Branchenverband VCI hob seine Prognose für das Produktionswachstum auf 1,0 (bisher: 0,5) Prozent an und die für das Umsatzwachstum auf 3,5 (1,0) Prozent, wobei ein Anstieg der Chemikalienpreise um 2,5 Prozent unterstellt wird. "Die Stimmung in der Branche ist gut", sagte VCI-Präsident Kurt Bock bei der Vorlage des Quartalsberichts.

Die Produktion ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2,1 Prozent gestiegen. Zugleich erhöhte sich der Umsatz um 3,5 Prozent, wobei die Chemikalienpreise um 2,2 Prozent zulegten. Die höhere Produktion war vor allem von der pharmazeutischen Industrie getragen - ohne Pharma legte die Produktion nur um 0,7 Prozent zu.

Kapazitätsauslastung erreicht im ersten Quartal Spitzenwert

Die Kapazitätsauslastung der Anlagen erreichte in der gesamten Industrie laut VCI einen Spitzenwert. Im Inland hätten die robuste Industrienachfrage und eine starke Bautätigkeit das Chemiegeschäft belebt, und auch im Ausland sei der Bedarf an Chemikalien weiter gestiegen. Die Chemikalienpreise lagen um 2,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. "Die Unternehmen konnten wegen der Nachfragebelebung und gut ausgelasteter Kapazitäten steigende Rohstoffkosten rasch an die Kunden weitergeben.

"Nicht nur in Europa, dem größten Auslandsmarkt der Branche, orderten die Kunden mehr Chemieprodukte. Auch die Verkäufe nach Asien und Nordamerika blieben im ersten Quartal auf Wachstumskurs", hielt der VCI fest. Die gestiegenen politischen und konjunkturellen Risiken, vor denen der VCI Ende 2016 gewarnt hatte, sind damit nicht eingetreten.

VCI warnt vor politischen Risiken und konjunkturellen Unwägbarkeiten

Der Auslandsumsatz stieg um 3,9 Prozent und der Inlandsumsatz um 3,5 Prozent. Trotz des starken ersten Quartals erneuerte der VCI-Präsident seine Warnung: "Nach dem erfreulichen Auftakt bleibt abzuwarten, ob die positive Entwicklung in der Chemie anhält. Viele konjunkturelle Unwägbarkeiten und politische Risiken können den Aufschwung dämpfen", sagte er. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet er lediglich ein moderates Wachstum.

Gleichwohl stellen die deutschen Chemie- und Pharma-Unternehmen weiterhin zusätzliche Mitarbeiter ein. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,5 auf 449.300.

