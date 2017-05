Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Mittwoch. In der Resultaten für das erste Quartal habe es keine Überraschungen gegeben. Die Aktie halte er für aktuell angemessen bewertet./tih/zb

AFA0032 2017-05-10/10:32

ISIN: DE0008402215