Frankfurt - Bereits nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hat die Wahrnehmung politischer Risiken erheblich nachgelassen, so die Analysten der DekaBank.Der daraus resultierende Aufwärtsdruck auf die Renditen von Bundesanleihen werde jedoch zum Teil durch den anhaltend expansiven Kurs der EZB ausgeglichen. Aufgrund der nur langsam zunehmenden Kerninflation dürfte sie erst im Herbst ankündigen, ihre Wertpapierkäufe im kommenden Jahr auslaufen zu lassen. Die Renditen langlaufender Bundesanleihen sollten spätestens dann etwas ansteigen. In den kürzeren Laufzeitbereichen rechne man mit einer langsameren Aufwärtsbewegung. Denn Leitzinserhöhungen erwarten die Analysten der DekaBank erst einige Zeit nach dem Ende der quantitativen Lockerung. Zudem könnte die Bundesbank Rückflüsse aus fällig werdenden Anleihen vorzugsweise am kurzen Ende reinvestieren. (Ausgabe Mai/Juni 2017) (10.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...