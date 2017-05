Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts021/10.05.2017/10:15) - ebm-papst hat von der World Packaging Organisation den WorldStar Packaging Award 2017 in der Kategorie "Transport" verliehen bekommen. Sebastian Gruber, Verpackungsingenieur bei ebm-papst und Entwickler der BCT (Box Compression Test)-Powerecke, nahm den höchsten internationalen Verpackungspreis bei der Messe Interpack in Düsseldorf entgegen. Er erklärte: "Der WorldStar Packaging Award zeigt, dass wir beim Thema Verpackung genauso innovative Wege gehen wie bei unseren Produkten." Ausgezeichnet wurde seine Idee, Faltschachteln für die Verpackung von Großventilatoren durch Ausstanzungen robuster zu machen. Bis zu seiner Innovation ging die unterste Faltschachtel beim Transport manchmal kaputt. Die Belastung durch bis zu sechs gestapelten Ventilatoren (rund 240 Kilo Gewicht) war zu hoch. Die übliche Lösung wäre gewesen, die Faltschachtel mit zusätzlichem Material in den Ecken zu stabilisieren. Doch Sebastian Gruber hatte eine bessere Idee: Er stanzte direkt in den Deckel Laschen ein, um solche Stabilisierungsecken bei Bedarf ohne Zusatzmaterial einfalten zu können. So verbesserte er den Stapelstauchwiderstand (BCT) ohne zusätzliche Kosten. Der WorldStar Packaging Award ist für Sebastian Gruber bereits die zweite Auszeichnung seiner Idee. Bereits 2016 gewann er den Innovationspreis Wellpappe, verliehen vom Verband der Wellpappen-Industrie für Verpackungen, welcher die Innovationskraft des Verpackungswerkstoffes Wellpappe in besonderem Maße aufzeigt. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49 (0)7938/81 7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170510021

