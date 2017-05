PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben die Anleger nach der jüngsten Rally einige Gewinne mitgenommen. Der EuroStoxx 50 fiel am Mittwoch um 0,37 Prozent auf 3635,75 Punkte. In den letzten beiden Wochen hatte die Hoffnung auf einen Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich die Kurse in die Höhe getrieben.

Der CAC-40-Index in Paris gab um 0,29 Prozent auf 5382,14 Punkte nach. Der FTSE 100 in London lag mit 0,11 Prozent im Minus bei 7334,30 Punkten.

Zur Wochenmitte blickten die Anleger wieder verstärkt auf die laufende Berichtssaison. So hielt der französische Versicherer Axa seinen Umsatz im ersten Quartal knapp stabil und konnte dabei die Marge im Lebensversicherungs-Neugeschäft leicht steigern. Zudem will das Unternehmen mit einem Börsengang seines US-Geschäfts seinen eigenen Umbau vorantreiben. Ferner möchte Axa-Chef Thomas Buberl den zuletzt eher schwachen Aktienkurs durch den Rückkauf weiterer Anteile stützen. Die Aktien hatten im frühen Handel um bis zu 2,57 Prozent angezogen, bevor sie wieder etwas nachgaben. Zuletzt stand noch ein Plus von rund 0,5 Prozent zu Buche.

Um mehr als 1 Prozent nach oben ging es für die Anteilsscheine von Ahold Delhaize . Der Supermarktkonzern hofft auf ein Nachlassen der Preisschlachten in den USA.

Die niederländische Großbank ING schnitt im ersten Quartal besser ab als erwartet. Dabei profitierte das Finanzinstitut von regem Neugeschäft bei stabilen Margen, ihrer Kostenkontrolle und weniger Risikovorsorge für Kreditausfälle. Die Papiere reagierten positiv. Die Anteilsscheine lagen zwar am Vormittag im Minus - berücksichtigt man aber den Dividendenabschlag waren sie im Plus.

Die Anteilsscheine von Roche schließlich büßten knapp 2 Prozent ein. Der schweizerische Pharmakonzern erlitt mit seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq einen Rückschlag./la/das

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

