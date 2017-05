Es gibt einen Ernährungstypen, den erkennen Sie sofort: den Veganer. Ihm gelingt es, seine Essgewohnheiten in jede Unterhaltung einfließen zu lassen. Warum er trotzdem keine Ehrlichkeit von Fleischessern erwarten darf.

Den meisten Kollegen sehen Sie den Ernährungsstil nicht an, das muss man doch mal ganz klar sagen. Wer da Bescheid wissen will, muss schon eine Livecam vor dem heimischen Kühlschrank installieren. Ich kenne dünne Heringe, die in jeder Mittagspause Riesenportionen verschlingen, kann gar nicht fettig, süß und sahnig genug sein. Die sitzen neben dem Moppelchen, das am Salatblatt ohne Dressing mümmelt. Auch die Smartwatch am Handgelenk sagt nach meiner Erfahrung nicht viel aus. Die schmückt auch die klassische Couchpotato, die schon zwei Etagen Treppe statt Fahrstuhl für sportlich hält.

Ich kenne Hipster mit Hang zum Bohneneintopf; Seite an Seite mit dem hanseatischen Weißwurstfan und dem Makrobiotiker, der aus einer fränkischen Bauernfamilie stammt. Man weiß eben nie, wo die Leute so ihre Gewohnheiten entwickeln.

Einen Ernährungstyp jedoch, den erkennen Sie sofort. Das ist der Veganer. Sie müssen gar nicht seine reine Haut, das glänzende Haar oder die schlanke Linie deuten. Es ist auch nicht sein ausgeglichenes Gemüt, das Ihnen den entscheidenden Hinweis gibt. Nein, Tatsache ist: Er wird es Ihnen selber sagen! Ja. Er wird es nicht schaffen, das auch nur die ersten 20 Minuten zu verschweigen, die Sie zusammen in einem Raum verbringen. Dabei hält sich der missionarische Eifer des Veganers gemeinhin sogar in Grenzen.

Naja. Fast. Die Crossfit-Fanatiker sind mit ihren Paleo-Steaks und Sellerie-Smoothies ...

