Es ist eine der größten Bürovermietungen des Jahres in der Mainmetropole: Die Deutsche Bundesbank sichert sich Tausende Quadratmeter Büroraum im Hochhaus "Trianon". Auch Geschäftsbanken halten Ausschau nach geeigneten Flächen.

Die Deutsche Bundesbank hat einen neuen zehnjährigen Mietvertrag für 7.000 Quadratmeter an Büroflächen im Frankfurter Hochhaus "Trianon" unterzeichnet. Das gab North Star Realty Europe am Dienstag bekannt. Es handele sich um eine der größten Immobilientransaktionen in der Mainmetropole in diesem Jahr.

Den Angaben zufolge verlängerte die Bundesbank auch den Mietvertrag für bestehende Flächen in dem Gebäude um zwei weitere Jahre. Unterm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...