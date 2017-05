Wer in Deutschland nach hochkarätigen Dividendenaktien sucht, wird zwar, anders als in den USA, nicht auf Dividendenaristokraten stoßen. Dennoch hält unser DAX viel an zuverlässigen, stabilen Dividenden bereit.



Aber auch abseits unseres Leitindex gibt es einige Unternehmen, deren Dividenden sich sehen lassen können. Heute wollen wir einen Blick auf zwei Unternehmen werfen, die zu diesem Kreis gehören könnten. Hierbei habe ich darauf geachtet, dass wir mit der Aareal Bank (WKN: 540811) einen Vertreter ins Rennen schicken, der quantitativ viel zu bieten hat, und mit Fielmann (WKN: 577220) einen Kandidaten haben, der für qualitative Stabilität steht.



Schauen wir mal, was es sonst noch zu ...

