Wien - Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) hat in den USA eine weitere Zulassung für seinen Hoffnungsträger Avelumab zur Behandlung für Blasenkrebs erhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Bereits Ende März habe die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel für den Einsatz bei so genannten Merkelzellkarzinom (MCC) zugelassen.

